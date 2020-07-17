Москва, , 10:18 — REGNUM Примерно 271,7 тысяч граждан на данный момент остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 16.07.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 271 705 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 24 364 568, 311 тысяч из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова рассказала, что от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели 682 пациента.