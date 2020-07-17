Москва, 17 июля 2020, 10:18 — REGNUM Примерно 271,7 тысяч граждан на данный момент остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 24 364 568, 311 тысяч из которых были проведены за истекшие 24 часа.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова рассказала, что от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели 682 пациента.