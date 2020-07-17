Оренбург, , 10:13 — REGNUM В Оренбурге вслед за рынком «Петровский» на карантин закрыли «Славянский базар». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, работа кооператива «Славянский» приостановлена на 30 суток.

Стоит отметить, Славянский базар является одним из популярных у населения рынков. В ходе проверки на базаре выявили нарушения санитарных правил и гигиенических норм в период коронавирусного режима как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине июля власти заявили о тотальной проверке рынков. Глава областного минздрава Татьяна Савинова подчеркнула, что к торговым организация — нарушитителям губернаторского указа необходимо применялись самые жесткие меры, вплоть до закрытия.

Ранее в регионе закрытию подвергли два рынка: в Орске — «Авангард», в Оренбурге — «Петровский». В областном центре мэрия заявила, что поможет предпринимателям с закрытого рынка, предоставив им места на других торговых площадках.

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