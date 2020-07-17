Петрозаводск, , 10:14 — REGNUM В Республике Карелия зарегистрирован 12 летальный случай от COVID-19. Не стало 85-летней жительницы Сегежи. Об этом 17 июля сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, женщина имела сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 1882 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, в том числе 30 человек, среди которых пять детей — за сутки.

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 11 зарегистрированы в Петрозаводске, один в Кеми, три в Суоярви, один в посёлке Мелиоративный Прионежского района, восемь в Лоухском районе, два в Медвежьегорске. По одному случаю в Калевале, Сортавале, Пудоже и в деревне Киндасово Пряжинского района.

1155 человек выписаны, в том числе 47 за сутки. Всего проведено 98 244 исследования, из которых 1801 за сутки. 907 человек находятся на карантине, за сутки их число сократилось на 36 человек, еще четыре человека находятся в местах обсервации.

Помимо этого с 1 апреля 903 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией, из них восемь — за сутки. 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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