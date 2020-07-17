Хабаровск, , 10:21 — REGNUM На вечер 17 июля в Хабаровске подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Заболеваемость нарастает достаточно активно. Распространение инфекции происходит в первую очередь в Хабаровске, на город приходится 80% всех случаев. Также ситуация ухудшается в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Ванинском и Советско-Гаванском районах», — пояснили в оперативном штабе.

Почти 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 35 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Власти Хабаровского края приняли решение, что на вокзалах и в аэропортах установят дополнительный контроль за пассажиропотоком. В общественном транспорте будут следить за соблюдением масочного режима.

«Всплеск заболеваемости связан с каждодневными митингами. Уже со следующей недели может начаться ситуация ЧС, когда мы будем вынуждены разворачивать новый госпиталь и вводить жесткий карантин. Каждый сам для себя должен определить, подвергать ли ему риску окружающих и родных или нет. Мы же просим воздержаться от собраний», — призвал зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Общий показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 443,2 случая на 100 тыс. населения На Дальнем Востоке — 399,9, а по стране — 513 случаев.

В Хабаровском крае зарегистрировано почти 6 тыс. носителей коронавируса, 30 пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в минздраве Хабаровского края бьют тревогу: 90% мест в больницах, где лечатся пациенты с диагнозом COVID-19, заняты. При росте числа заражённых может сложиться ситуация, что стационары будут заполнены до предела, а новых больных придётся вывозить в другие районы Хабаровского края.

Всего развёрнуто 1520 коек, из которых 826 — в больницах Хабаровска.

Уже неделю жители Хабаровского края выходят на несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Власти предупреждали, что массовые мероприятия могут вызвать всплеск заражений коронавирусом. На одной из акций протеста сотрудники полиции раздавали участникам защитные маски.

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