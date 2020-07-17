Симферополь, , 10:05 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки в Республике Крым подтверждены у 14 пациентов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. 6 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 — при скрининге здоровых лиц», — написал Аксёнов.

За период с 21 марта, когда был зарегистрирован первый случай заражения, в Крыму положительные тесты на коронавирус подтвердили су 931 человека, 684 пациента выздоровели, 12 человек скончались.