Биробиджан, , 10:05 — REGNUM В Еврейской автономной области у 51 медицинского работника выявили заражение коронавирусом, но на страховую выплату богут претендовать только 24 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В регионе создана специальная комиссия, которая расследует все случаи заражения медработников коронавирусом. Страховая выплата положена только тем сотрудникам учреждений здравоохранения, которые заразились при непосредственном исполнении своих обязанностей. Таких случаев в ЕАО подтверждено 24.

Ещё 17 медработникам в страховых выплатах отказано. Комиссией были выявлены случаи, когда сотрудники медучреждений заражались коронавирусом в других регионах, находясь в отпуске.

Размер страховой выплаты составляет 68 811 рублей, из фонда социального страхования уже направлено 1,582 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке медицинские работники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, не получили дополнительные выплаты на сумму более 19 млн рублей. Нарушены права 222 человек.