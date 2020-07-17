Самара, , 10:04 — REGNUM В Самарской области мужчину, который убил свою двухмесячную дочь, приговорили к 17 годам лишения свободы. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Ранее сообщалось, что тело малышки, которое лежало в пакете, было найдено в феврале текущего года в г. Октябрьск.

В суде было установлено, что отец ребенка находился в нетрезвом состоянии. Он ударил девочку из-за того, что она плакала и не могла успокоиться. Мать малышки не вызвала медработников. В результате девочка скончалась. Тогда обвиняемые выбросили тело на мусорку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по фактам убийства и укрывательства убийства.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил отца девочки к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А мать приговорили к условному лишению свободы на срок 1,5 года с испытательным сроком в 1,5 года.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело по признакам халатности, в ходе которого будет дана оценка действиям чиновников, которые должны были контролировать семью.

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