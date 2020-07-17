Бишкек, , 09:58 — REGNUM Острая нехватка больничных коек вынуждает власти Киргизии разворачивать стационары. По данным мэрии Бишкека, в городе уже действует 13 дневных стационаров, рассчитанных на 908 койко-мест.

С 14 июля в столице открылись два ночных стационара. За время работы в дневные стационары обратились 41 300 пациентов, в ночные — 683.

Отметим, что киргизская государственная медицинская система не справляется с потоком больных с COVID. Пункты приема больных по всей Киргизии сейчас разворачивают как власти, так и крупные бизнесмены, политики и общественные деятели. На 17 июля в стационарах Киргизии лечились 709 пациентов с диагносцированным COVID. Из них в тяжелом состоянии — 159.