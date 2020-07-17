Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 17 июля, скончались пятеро пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, причиной смерти двух человек стал COVID-19, в трёх случаях пациенты умерли от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в регионе скончался 181 зараженный коронавирусом пациент: 106 — от коронавирусной инфекции, 75 — от сопутствующих заболеваний. Напомним, в регионе выявлено 4 705 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 3 790 пациентов.

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