Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону открыли новый светомузыкальный фонтан. Он станет визитной карточкой парка «Левобережный», уверены власти. Фонтан запустили донской губернатор Василий Голубев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Мы дарим жителям Ростова-на-Дону уникальный фонтан, в который заложены самые современные технологии и решения. Уверен, он станет новым центром притяжения ростовчан и знаковым для города местом встречи», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Умным» фонтаном можно управлять. Так, с помощью интерактивной системы можно выбрать водные и цветовые эффекты. В частности, запрограммировано 15 музыкальных композиций и 15 разных режимов. Световые шоу планируется устраивать в вечернее время — с 20:30 до 23:00.