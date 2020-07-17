Воронеж, , 09:55 — REGNUM 109 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.

Выписаны с выздоровлением за прошедшие сутки сразу 409 пациентов, у которых ранее подтвердилось заражение коронавирусом. Статистика по смертности не изменилась.

С 19 марта на территории Воронежской области положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 9852 человек, 9097 пациентов выписаны с выздоровлением. 84 заболевших COVID-19 скончались.