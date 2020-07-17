Новосибирск, , 09:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 июля в региональном оперштабе.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 7845 человек, в том числе у 457 детей. Выписаны с выздоровлением 5868 человек (+89 за сутки).

За прошедшие сутки в Новосибирской области скончались пять пациентов с коронавирусом: двое 73-летних мужчин и трое женщин (73 года, 80 лет и 81 год).

«Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в Новосибирской области было выявлено 7728 носителей коронавируса.

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