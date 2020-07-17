Шанхай, Китай, , 09:47 — REGNUM В бассейне озера Тайху в дельте реки Янцзы близ Шанхая на востоке Китаяобъявлен высший первый уровень реагирования по наводнениям по четырехуровневой шкале, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

По данным на 7:00 местного времени 17 июля уровень воды в озере Тайху, которая является крупнейшим в стране пресноводным озером, вырос до 4,65 метра, что превышает максимально допустимый, сообщили в Администрации бассейна Тайху при Министерстве водных ресурсов КНР.

Уровень воды в озере продолжает увеличиваться из-за непрекращающихся ливней, которые накрыли с начала июня целый ряд регионов Китая. Особенно пострадали южные районы страны.