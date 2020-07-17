Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Хакер с псевдонимом PlugWalkJoe может стоять за взломом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей в Twitter. Об этом написал журналист и блогер Брайан Кребс, специализирующийся на вопросах кибербезопасности, на своём сайте krebsonsecurity.com.

Хакер PlugWalkJoe — 21-летний британец, который фигурирует в расследованиях ряда киберпреступлений. Все инциденты связаны с кражей биткоинов, при этом взлом происходил через подмену SIM-карты.

Отмечается, что PlugWalkJoe имеет отношение к хакерской группировке ChucklingSquad, которая уже взламывала страницы в Twitter подобным образом. В 2019 году эти киберзлоумышленники смогли взломать аккаунт главы Twitter Джека Дорси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее атаке подверглись микроблоги более ста знаменитостей и компаний, включая Джо Байдена, Илона Маска, Билла Гейтса.

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