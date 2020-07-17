Пермь, , 09:47 — REGNUM В Перми администрация вечером 16 июля провела публичные слушания, посвященные изменениям в генеральный план города. Речь шла об организации дорожного движения на территории жилого комплекса «Арсенал», сообщают СМИ.

Стоит отметить, в Пермском крае действует второй этап коронавирусного режима. Массовые мероприятия согласно губернаторскому указу находятся под запретом.

По данным информресурсов, на слушаниях присутствовали 11 человек: чиновники, журналисты, представители застройщика, один участник и один житель микрорайона. На входе у всех измерили температуру. На мероприятие граждан допускали только в средствах индивидуальной защиты.

Речь шла о Согласно схемам, которые продемонстрировали сотрудники мэрии, сейчас в планах строительство дорог не на всем протяжении улиц, а лишь на некоторых участках. Строительстве дорог и сопутствующей инфраструктуры предполагается на улицах Карла Модераха, Александра Турчевича, Николая Воронцова и Василия Татищева.

Присутствующие жители не против изменений. Но граждане обеспокоены запланированным транзитным трафиком машин с улицы Чернышевского на улицу Чкалова и обратно (по маршруту Карла Модераха — Воронцова — проезд на улицу Чкалова) и попросили организовать движение так, чтобы такой трафик был минимальным и не мешал населению района, сообщает портал 59.ru.