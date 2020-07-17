Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM Многие страны мира интересуются российским опытом борьбы с коронавирусом из-за низкого уровня смертности. Об этом 17 июля заявил министр здравоохранения республики Михаил Мурашко на совещании в Екатеринбурге.

По его словам, в России действуют междисциплинарные и межрегиональные команды, которые помогают очень эффективно выстроить систему помощи. Министр добавил, что подобная практика совместно со стандартизацией медпомощи позволяет добиться низкого показателя смертности в мире.

Мурашко добавил, что российский Минздрав каждую неделю проводит встречи, где делится опытом с представителями двух-трех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июля в России зарегистрировано 11 937 случаев смерти от коронавируса, или 1,6% от общего числа выявленных случаев.

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