Иерусалим, , 09:47 — REGNUM Общее число выявленных на территории Израиля подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 2,3 тысячи и превысило 46 тысяч. Об этом 17 июля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за истекшие 24 часа в стране выявили 2391 случай заражения SARS-CoV-2 и потому их общее число достигло 46 059.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Израиле от COVID-19 умерли девять пациентов и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 389.

Также сообщается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 20 370 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Китае было выявлено 15 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.