Самара, , 09:50 — REGNUM Около 1,4 тысячи граждан Узбекистана, которые из-за закрытия границ не могли покинуть Самарскую область, отправили домой. Об этом 17 июля сообщает ИА 63.ru со ссылкой на информированный источник в областном правительстве.

По информации журналистов, мигранты жили в специально оборудованном палаточном лагере в Большечерниговском районе и ждали решения вопроса с их вывозом на родину. В результате узбекская и российская стороны согласовали все вопросы.

Мигранты отправились в Ташкент по железной дороге на двух составах от станции Кинель. Из Большечерниговского района до Кинели их доставили на спецавтобусах. Вывозных рейсов больше не планируется.

Отмечается, что тем мигрантам, которые не смогли уехать на родину по разным причинам, чиновники уже предложили работу в Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мигранты, получив ложную информацию о якобы открытой российско-казахстанской границе, собрались в Большечерниговском районе Самарской области с целью уехать домой. Власти региона организовали для них палаточный лагерь.

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