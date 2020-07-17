Пекин, , 09:38 — REGNUM За последние сутки в Китае было выявлено 15 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входит десять активных случаев заражения SARS-CoV-2 и ещё пять его носителей без симптомов, и уточняется, что один из активных случаев является локальным — выявлен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные девять — ввозные.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в стране на данный момент составляет 83 622 человека.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Китае за истекшие 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 4634, при 78 737 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Германии за последние сутки было выявлено 583 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.