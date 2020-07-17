Москва, , 09:37 — REGNUM От коронавирусной инфекции в Москве за сутки вылечились 682 пациента. Об этом сообщает 17 июля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 682 пациента», — рассказала она.

С начала распространения вируса в Москве поправили своё здоровье 169 637 пациентов. Всем, кто выздоровел, предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим заболевшим.

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