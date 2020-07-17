Тамбов, , 09:30 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 17 июля.

«42 новых случая сегодня. Из них: 9 мужчин, 32 женщины, 1 ребёнок (девочка 16 лет). Возраст взрослых от 20 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5443 человек, 4359 выздоровели. Скончался 31 пациент. С диагнозом «пневмония» в больницах региона остаются 217 пациентов.