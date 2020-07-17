Москва, , 09:30 — REGNUM Начинается строительство эстакады между ОАО «Московский завод полиметаллов» и железной дорогой. Об этом 17 июля сообщил журналистам директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков.

Ранее на этом месте специалисты ФГУП «Радон» провели рекультивацию и вывезли заражённый радиацией грунт. 16 июля площадку передали подрядной организации для производства работ.

Указано, что строители заключили договор с ФГУП «Радон» на услуги радиационного контроля при производстве земляных работ.

«Нашими специалистами полностью завершена работа по изъятию и вывозу загрязненного грунта в районе платформы Москворечье, но мы не уходим с этой площадки. Наши специалисты будут обеспечивать радиационный и дозиметрический контроль в период проведения строительных работ», — сказал гендиректор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий.

По его словам, на стройплощадке будет работать пост радиационного контроля, круглосуточно будет исследовать ситуацию автоматизированная система контроля радиационной обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершены работы по рекультивации участка строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), прилегающего к ОАО «Московский завод полиметаллов».

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