Париж, , 09:30 — REGNUM Независимый орган по исследованию, прогнозированию и оценке государственной политики OFCE обнародовали свой проект восстановления Европейского союза, который предусматривает инвестиционную программу в 2000 млрд евро на 10 лет, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что часть средств пойдет на финансирование «крупных общеевропейских проектов». Флагманский проект стоимостью 1100 миллиардов евро, предусматривает создание сверхскоростного поезда (250−350 км/ч), который соединит все европейские столицы благодаря созданию четырех новых линий.

Скоростная железная дорога укрепит европейское единство за счет сокращения времени транспортировки. От Парижа до Берлина, как ожидается, можно будет добраться за четыре часа вместо восьми.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон не смог «успокоить» жителей страны в ходе интервью 14 июля 2020 года.

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