Берлин, , 09:30 — REGNUM На территории Германии за последние сутки было выявлено 583 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По информации института, в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране на сегодня достигло 200 843.

Кроме этого, сообщается, что за истекшие 24 часа в Германии от COVID-19 скончались четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов возросло до 9082.

Также отмечается, что общее число вылечившихся от COVID-19 в стране на данный момент составляет более 186 тысяч.

При этом указывается, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадали федеральные земли Бавария (49 631), Северный Рейн-Вестфалия (45 710) и Баден-Вюртемберг (36 624).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 13101.