Кустанай, Казахстан, , 09:29 — REGNUM Более 40 тыс. комплектов защитных костюмов поступило из Китая и России в казахстанский Кустанай. Об этом 17 июля заявила руководитель отдела управления здравоохранения акимата (администрации) Кустанайской области Гульнар Оспанова, сообщает alau. kz

В гуманитарный груз из КНР и России также входят бесконтактные термостаты, медицинские маски, защитные костюмы и халаты. Весь груз распределили из Нур-Султана по регионам Казахстана.

Оспанова добавила, что из России поступил препарата «Фавипинавир», который используется для лечения COVID-19. Груз планируется распределить между учреждениями здравоохранения области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в Казахстане выявили 66 895 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 256 человек, скончались 375 пациентов.

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