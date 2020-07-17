Ханты-Мансийск, 17 июля 2020, 09:28 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 53 положительных теста; Нижневартовск — 31; Сургутский район — 27; Нягань — 23; Лангепас — 17.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 17 июля зафиксировано 13 494 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из числа заразившихся 8164 человека выздоровели, 97 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 17 июля составил 0,96.
Читайте развитие сюжета: Югра готова выйти на первый этап снятия коронавирусных ограничений