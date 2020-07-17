Тбилиси, , 09:29 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Данные об этом были опубликованы 17 июля на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 1010 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Два человека, болевшие COVID-19, были выписаны в течение суток из медучреждений. Теперь их 885, или почти 88% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещены 5640 человек, в стационаре — 244.

Стоит отметить, что в Грузии более месяца суточные показатели по количеству выявленных случаев заражения коронавируса находятся в пределах десяти.

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