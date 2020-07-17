Ташлинский район, , 09:20 — REGNUM В селе Иртек Ташлинского района Оренбургской области ликвидирован крупный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Последствия крупного пожара в селе Иртек

Возгорание возникло вечером 16 июля (информация в диспетчерскую службу поступила в 17:31 по местному времени, или 15:31 мск). В 19:40 пожар удалось локализовать на площади 340 квадратных метров, в 20:03 — справиться с открытым горением. Около полуночи пожар полностью потушили.

Огонь повредил неэксплуатируемый дом и семь надворных построек по улице Лесная. Погибших, пострадавших нет.

Напомним, на территории Ташлинского района 16 июля произошло два крупных пожара. До сих пор борются с огнем в лесном массиве возле населённого пункта Ранее. В районе введен режим ЧС.

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