Саратов, , 09:25 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 17 июля коронавирус подтвердился у 8063 человек, за сутки положительные тесты получили еще 94 пациента. Выздоровели с начала пандемии 4,62 тыс. человек, за сутки — 85 саратовцев. С момента наблюдения скончались 49 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у семи человек, в 85 случаях — заражение из неустановленных источников, два человека с признаками ОРВИ прибыли с другой территории.

Снова больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 43 человека.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 222,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 16 июля количество скончавшихся от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 49 человек. Новый смертельный случай в регионе подтвержден минздравом.