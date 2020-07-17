Махачкала, , 09:17 — REGNUM Республика Дагестан получит 54 передвижных медицинских комплекса для обслуживания жителей небольших труднодоступных сел. Техника поступит в субъект до конца 2020 года, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе регионального минздрава.

В Дагестан направят четыре мобильные врачебные амбулатории, 32 мобильных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), 12 флюорографов и шесть маммографов. Уже в этом году они начнут курсировать по населенным пунктам республики. Отмечается, что мобильные ФАПы и амбулатории — это поликлиники на колесах, в которых есть все необходимое для диагностики и оказания экстренной помощи.

Упор в работе передвижных комплексов будет делаться на обслуживание жителей отдаленных сел, в которых проживают менее 100 человек. Прием будут вести не только терапевты, но и узкие специалисты. В состав бригад войдут офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, при необходимости также педиатры и хирурги.

Медицинские комплексы поставляются в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». По данным ведомства, контракты на закупку техники будут заключены до 10 августа.