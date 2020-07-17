Бишкек, , 09:12 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 13 101, сообщили 17 июля в министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, в республике зарегистрировано также 779 случаев внебольничной пневмонии. По состоянию на 17 июля выздоровел 3821 человек, скончались 173 пациента.

Наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 6209, Чуйской области — 2397 и Ошской области — 2055. В стационарах остаются 9107 человек. За минувшие сутки число больных выросло на 5,94%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Киргизии признало внебольничную пневмонию проявлением коронавирусной инфекции.

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