Анкара, , 09:12 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Турции было выявлено свыше 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это следует из данных инфографики, обнародованных 17 июля министром здравоохранения страны Фахреттином Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

По последним данным, за минувшие сутки в стране было выявлено 933 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число достигло 216 873.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончался 21 пациент и в результате суммарное количество летальных исходов стало составлять 5440.

Также указывается, что в настоящее время в стране 198 820 человек вылечились от COVID-19, а общее число проведенных тестов на коронавирус составляет 4 149 909.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило 2 млн.