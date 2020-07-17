Якутск, 17 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске новых случаев — 42, пять — в Хангаласском, четыре — в Алданском, по два в Мирнинском и Таттинском районах.
На 17 июля в республике зарегистрировано 5089 носителей коронавируса, выздоровели 4483 пациента, умерших — 53 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалинской области приняли решение снять некоторые ограничительные меры, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции и связанные с обслуживанием в учреждениях общепита.