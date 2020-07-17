Бразилиа, , 09:01 — REGNUM Общее количество выявленных в Бразилии случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило 2 млн. Об этом 17 июля сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 45 403 новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 2 012 151.

Также указывается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1322 пациента и потому суммарное количество летальных исходов теперь стало 76 688.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в стране 1 296 382 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на сегодняшний день общее число выявленных во всем мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 13 млн.