Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1707 случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее число обнаруженных случаев достигло 66 895, выздоровели 40 256 человек, скончались — 375 пациентов. Наибольшее число случаев выявлено в Атырауской области — 8696, Алма-Ате — 8437 и Нур-Султане — 7635.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил правительству обнародовать все данные о ситуации с коронавирусом. По его словам, угрозу для жизни граждан несет пневмония.

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