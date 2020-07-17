Москва, 17 июля 2020, 08:56 — REGNUM Далеко не всякое вино, даже если оно считается очень хорошим, подойдёт к поездкам на природу и мясному празднику на природе. Советы, как правильно подобрать наиболее подходящий напиток к шашлыку, дают специалисты Роскачества.
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Так, утверждают специалисты, для пикника подойдёт особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами.
Что касается белого вина, то оно не должно быть слишком простым и легким, отмечает руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.
Это «Рислинг Шато Тамань Резерв», «Шардоне Голубицкое», «Крю Лермонт Шардоне Фанагории», а также «Кокур Солнечной Долины» или «Авторское Шардоне-Совиньон Фанагории».
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Это такие вина как «Саперави» под брендом «Шато Тамань» или автохтонный «Красностоп» от «Фанагории», а также вина крымских производителей — «Инкерман» и «Усадьба Перовских».
А вот ликёрные вина, даже очень качественные, брать на природу эксперты Роскачества не рекомендуют, так как для жаркого времени года они все-таки тяжеловаты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества выяснили, что жители России стали меньше употреблять крепких алкогольных напитков, отдавая предпочтение вину. Так, в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи вина в стране увеличились на 5,7%.
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