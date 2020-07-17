Москва, , 08:56 — REGNUM Далеко не всякое вино, даже если оно считается очень хорошим, подойдёт к поездкам на природу и мясному празднику на природе. Советы, как правильно подобрать наиболее подходящий напиток к шашлыку, дают специалисты Роскачества.

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Так, утверждают специалисты, для пикника подойдёт особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами.

Что касается белого вина, то оно не должно быть слишком простым и легким, отмечает руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

«В самом начале, пока еда не готова, на аперитив можно выпить белого вина из ароматного сорта винограда. Но позже, под птицу, рыбу или тем более белое мясо на гриле, лучше выпить чего-нибудь посложнее из классических сортов винограда — шардоне или рислинг с небольшой выдержкой в дубе», — советует эксперт.

Это «Рислинг Шато Тамань Резерв», «Шардоне Голубицкое», «Крю Лермонт Шардоне Фанагории», а также «Кокур Солнечной Долины» или «Авторское Шардоне-Совиньон Фанагории».

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«С красными винами ситуация обратная. Для пикника подойдут вина не очень сложные, но достаточно сбалансированные, с хорошо выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе», — рассказывает Саркисян.

Это такие вина как «Саперави» под брендом «Шато Тамань» или автохтонный «Красностоп» от «Фанагории», а также вина крымских производителей — «Инкерман» и «Усадьба Перовских».

А вот ликёрные вина, даже очень качественные, брать на природу эксперты Роскачества не рекомендуют, так как для жаркого времени года они все-таки тяжеловаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества выяснили, что жители России стали меньше употреблять крепких алкогольных напитков, отдавая предпочтение вину. Так, в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи вина в стране увеличились на 5,7%.

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