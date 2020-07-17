Париж, , 08:56 — REGNUM Согласно опросу Odoxa, президент Франции Эммануэль Макрон не смог «успокоить» жителей страны в ходе интервью 14 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, глава государства не убедил 54% жителей страны. Хуже того, 63% из них считают, что Эммануэль Макрон «не сказал им правду», тогда как это было его главной целью.

Издание отмечает, что жители Франции не верят главе государства, но одобряют его два главных заявления. Более 8 из 10 французов поддерживают его меры в пользу найма молодежи, а также желание ввести обязательное ношение защитных масок в закрытых местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии Марин Ле Пен приветствовала память о жертвах в Вель д'Иве, осудив антисемитизм и «новых проповедников ненависти», которые"нападают на соотечественников-евреев».

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