Киев, , 08:56 — REGNUM Решение об усилении ограничительных мер карантинного характера, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, приняли власти Киевской области. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба администрации области.

«С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с наполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23:00 и до 7:00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, предполагается усиление контроля по соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности во время перевозки пассажиров, а также ограничение работы предприятий общепита и развлекательного характера в ночное время суток.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на Украине выявлено в общей сложности 56 455 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.