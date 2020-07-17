Ставрополь, , 08:56 — REGNUM Житель Ставропольского края заподозрен в распространении ложной информации о событиях Второй мировой войны. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 34-летний житель города Изобильного в декабре 2019 года разместил на своей странице в одной из соцсетей публикацию, в которой отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, вынесшего приговоры главным военным преступникам нацистской Германии.

Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Уголовное дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма. Расследование продолжается.