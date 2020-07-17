Пекин, , 08:52 — REGNUM Китай твердо выступает против решения британских властей запретить китайским компаниям заниматься строительством сетей связи 5G, сообщили 16 июля в Министерстве коммерции КНР.

Дискриминационная практика в отношение Китае идет вразрез с торговым принципами, за которые всегда выступало британское правительство, заявил пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Гао Фэн во время пресс-конференции в Пекине.

Данное решение, по его мнению, нарушает правила ВТО, подрывает уверенность китайских инвесторов в Великобритании, негативным образом сказывается на экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами, подрывает доверие к Великобритании и ее статус в международной системе торговли.

По словам Гао, Китай примет все необходимые меры по защите законных прав и интересов китайских компаний, а также даст правильную оценку происходящему. Он призвал Великобританию обеспечить равные, честные и недискриминационные условия для китайских компаний.