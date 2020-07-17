Южно-Сахалинск, , 08:52 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение снять некоторые ограничительные меры, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции и связанные с обслуживание в учреждениях общепита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В частности, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания разрешили собираться за столом более двух человек. Между столиками, как и прежде, должна сохраняться дистанции в 1,5 метра или стоять перегородка. Деятельность ночных клубов, дискотек и караоке-баров запрещена в регионе до 22 июля.

Лицам, входящим в группу риска и старше 65 лет, власти рекомендовали оставаться на самоизоляции до 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, как и прогнозировали специалисты, за неделю значительно ухудшилась эпидобстановка по коронавирусу — за минувшие сутки выявлено 117 новых случаев заражения, один пациент умер.