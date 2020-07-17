Штат Калифорния, США, , 08:51 — REGNUM Крупнейший природный пожар в американском штате Калифорния, который произошёл в 2019 году, был вызван неполадками в работе оборудования энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E), пишет газета San Francisco Chronicle со ссылкой на выводы специалистов профильных служб.

В управлении защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата установили, что огонь возник в округе Сонома из-за нарушений в работе оборудования. Затем возгорание распространилось на постройки и перекинулось на леса. Общая площадь выгоревшей территории составила более 280 кв. километров, из зоны бедствия было эвакуировано более 200 тыс. человек.

Доклад управления передан в окружную прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Правоохранителям предстоит определить вину компании PG&E в соответствии с действующим в США законодательством.

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