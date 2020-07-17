Москва, , 08:51 — REGNUM Температура воздуха в Москве начнёт повышаться, сообщает 17 июля центр «Фобос».

Согласно прогнозу, влияние на погоду циклона будет ослабевать.

«Дожди будут небольшими и пройдут лишь местами, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь разрывы в облаках, немного повысят показания термометров, однако пока температура будет по-прежнему ниже средних многолетних значений», — рассказали синоптики.

Температура воздуха в Москве поднимется до 21 градуса, в Подмосковье — до 22 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, оставшаяся часть лета в России будет жаркой, однако в то же время будут чередоваться перепады жаркой погоды с прохладной.

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