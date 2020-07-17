Село Сакмара, Оренбургская область, , 08:51 — REGNUM В Оренбургской области в отношении оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Сакмарскому району возбуждено уголовное дело. Правоохранителя подозревают в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, сотрудник полиции через посредника получил взятку от директора компании, занимающейся добычей полезных ископаемых. Взяткой стали переданные 20 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси стоимостью не менее 3 млн рублей.

В отношении полицейского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу. Посреднику предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Оренбургской области, в отношении задержанного полицейского назначена служебная проверка. Если вина будет установлена, то сотрудника уволят из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.