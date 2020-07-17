Кызыл, , 08:50 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за весь период подтверждено 5652 случая.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,9», — отметили в минздраве.

За сутки выписано из больниц 82 пациента. Таким образом, общее количество излечившихся от COVID-19 к настоящему времени достигло 5347. Свободно около 44,5% коечного фонда республики.

Добавим, что всего здесь провели около 146,2 тыс. лабораторных исследований на коронавирус при населения в 324 тыс. человек.

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