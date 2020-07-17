Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Певец Талгат Кенжебулатов подал жалобу в прокуратуру на алма-атинскую полицию. Об этом артист, известный как Кентал, сообщил 17 июля изданию Tengrinews.kz.

«Меня вынудили защищаться всеми приемами. Я теперь вынужден идти до конца, обращаться в высшие инстанции», — сказал певец. Адвокат Мурат Амитов заявил, что у полиции не было оснований для задержания Кенжебулатова.

Напомним, 13 июля полиция Алма-Аты задержала Талгата Кенжебулатова. На певца составили протокол об административном нарушении за незаконное ношение форменной одежды.

Около четырех лет назад Кентал опубликовал видеоролик, в котором он появился в форменной одежде. Певец призвал зрителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, не беспокоиться. «Не переживайте. Мы все равно все умрем», — сказал Кенжебулатов. Ролик стал основанием для привлечения его к административной ответственности.