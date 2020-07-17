Махачкала, , 08:52 — REGNUM Член участковой избирательной комиссии (УИК) Кизилюртовского района Дагестана и его сын заподозрены в организации незаконного «мусорного» бизнеса. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Член УИК является учредителем компании по обращению с коммунальными отходами, а его сын — ее генеральным директором.

По версии следствия, в 2012—2019 годы компания заключила контракты с администрацией Кизилюртовского района, мэрией Кизилюрта и муниципальными учреждениями и без лицензии оказывала услуги по сбору, транспортированию, размещению твердых и жидких коммунальных отходов. Размер незаконного дохода за эти годы превысил 30 млн рублей.

Отец и сын подозреваются в незаконном предпринимательстве и получении дохода в особо крупном размере. В СК отметили, что в ходе следствия будут приняты меры для возмещения подозреваемыми ущерба, причиненного муниципальным бюджетам.