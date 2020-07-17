Цхинвал, , 08:54 — REGNUM Гражданин Грузии Хвича Мгебришвили, которого задержали пограничники в Южной Осетии за нарушение государственной границы, рассказал, что он пытался найти колонии летучих мышей. Видео допроса задержанного 16 июля опубликовало агентство «Рес».

Мгебришвили рассказал, что он искал «коконы летучих мышей». По его информации, они могли быть в одной заброшенной церкви. Задержанный сообщил, что планировал продать «коконы» в Тбилиси по цене от $5000 до $10 000 за штуку.

«Необходимо пояснить, что обитающие в РЮО летучие мыши — остроухие ночницы — как и остальные представители отряда рукокрылых, являются живородящими и не строят никаких гнезд, коконов и прочих укрытий. Вместе с тем усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет так называемый «Центр общественного здоровья им. Р. Лугара», — пояснили показания Мгебришвили в пресс-службе Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

В КГБ сообщили, что в лаборатории Лугара, созданной в Грузии при поддержке США, осуществляется проект стоимостью $2,9 млн по изучению летучих мышей и коронавирусов. В ведомстве также отметили, что остроухая ночница в Южной Осетии занесена в «Красную книгу», и за ее незаконный отлов, а также за попытку вывезти за границу в Уголовном кодексе предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Напомним, 11 июля на территории Южной Осетии был задержан другой гражданин Грузии — Заза Гахеладзе. Сообщается, что, увидев пограничников, он открыл по ним стрельбу из ружья. При задержании Гахеладзе был ранен в ногу.