Эшвилл, , 08:54 — REGNUM Городской совет Эшвилла в американском штате Северная Каролина проголосовал за выплату репараций темнокожему населению — потомкам африканских рабов. Об этом сообщает USA Today.

Все семь членов совета поддержали соответствующую резолюцию, а мэр Эстер Манхеймер её подписала. Предложено не раздавать деньги напрямую, а вкладывать их в районы, где проявляется неравенство в отношении негров.

Так, финансирование могут получить программы жилищного строительства, занятости, здравоохранения и образования афроамериканцев, поддержки бизнеса. Руководить возмещением давнего ущерба будет специальная комиссия.

Городской совет также принёс темнокожим людям извинения за ранее существовашее рабство, дискриминацию и отрицание основных свобод. Население Эшвилла насчитывает 92 тыс. человек, более 80% из которых белые.