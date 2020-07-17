Женева, Швейцария, , 08:48 — REGNUM На сегодняшний день общее число выявленных во всем мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 13 млн. Об этом 17 июля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

По данным ВОЗ, за последние сутки на планете был выявлен 226 181 новый заразившийся SARS-CoV-2, в результате чего суммарное количество таковых на сегодня стало составлять 13 378 853.

При этом также сообщается, что на данный момент во всем мире общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 580 045.

Отметим, ранее газета The New York Times сообщила, что за последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 75 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим таким показателем за все время пандемии в стране.